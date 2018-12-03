العبيدي: إقامة معرض إيديكس 2018 في مصر رسالة مهمة للعالم

أكد الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن إقامة المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية في مصر "إيديكس 2018" يبعث عدة رسائل مهمة للعالم يأتي على رأسها أن مصر تتمتع بالأمن والأمان الذي فرضته المؤسسة الأمنية المصرية متمثلة في القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية على كل ربوع مصر.



وقال بهجت العبيدي إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمعرض "إيديكس 2018"‬، الذي يعد الأول في منطقة شمال ووسط أفريقيا، يؤكد أهمية إقامة هذا المعرض في مصر، كما يعكس حرص الرئيس على دعم المعرض في رسالة تؤكد أن مصر في أعلى مستوياتها متمثلة في القائد الأعلى للقوات المسلحة حريصة على الانفتاح على كافة الشركات المصنعة للأسلحة لتطوى صفحة الاكتفاء بمصدر واحد للسلاح.



وأضاف أن هناك رسالة مهمة أخرى في إقامة هذا المعرض العسكري الكبير بهذا الأسلوب المتميز وهو أن مصر تقدم نفسها كوجهة مهمة لإقامة المؤتمرات الكبرى، وهو ما يمكن استثماره في المجال سياحة المؤتمرات.



ونوه مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بأن أهم رسالة في هذا المعرض هي استعراض أعمال التطوير والتحديث الهائلة التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية لتطوير مركز السوق المصرية فى تجارة الأسلحة الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية، وهو ما يمثل رادعا لكل من تسول له نفسه محاولة الاعتداء على مصر.