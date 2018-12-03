الأرصاد: عدم استقرار في الطقس اعتبارًا من الأربعاء



وأوضح أن الطقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا ، ومن المنتظر أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة المقبل على السواحل الشمالية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة أشار إلى أنه كالآتي :

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 21 إلى 20 درجة مئوية .

السواحل الشمالية الغريبة من 20 إلى 19 درجة مئوية .

محافظات الوجه البحري والقاهرة من 20 إلى 19 درجة مئوية.

محافظات شمال الصعيد من 21 إلى 20 درجة مئوية .

محافظات جنوب الصعيد من 22 إلى 23 درجة مئوية .

محافظات جنوب سـيناء من 23 الى 24 درجة مئوية .



وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكل المسؤولين باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات، ويمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة على الهاتف 24646721، متمنية لكل المصريين السلامة والأمان.

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من بعد غد الأربعاء وتكون ذروتها يوم الخميس المقبل، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية والوجه البحري تمتد مساء الأربعاء إلى القاهرة ومدن القناة وسيناء وتصل إلى مناطق من جنوب البلاد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على بعض المناطق.وأضاف عبدالعال أنه يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس وإلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط خلال تلك الفترة.