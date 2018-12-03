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حوادث

ضبط أحد الأشخاص لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة بالقاهرة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:11 م
ضبط - ارشيفيه
ضبط - ارشيفيه
أ ش أ
تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة بقصد الإتجار، وبحوزته أسلحة نارية ومعدات تصنيعها.

كانت معلومات قد وردت إلى مباحث قسم شرطة الأميرية مفادها قيام المدعو "أشرف.ك. م، 47 سنة "، سائق ومقيم بدائرة القسم، والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرهم قضية "سلاح بدون ترخيص" بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة النارية متخذًا من مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تم ضبط المتهم حال تواجده بمسكنه، وتم العثور بداخله على سلاح ناري وبندقية خرطوش محلي الصنع، وسلاح ناري فرد خرطوش، وطلقتين من ذات العيار، و3 هياكل فرد خرطوش، وهيكل بندقية صيد، وسلاح أبيض وأدوات تصنيع.

وبمواجهة المتهم، اعترف بإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة من أجل الإتجار بها، وتم تخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .
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