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أخبار البلد

وزير الدولة الإماراتي لشئون الدفاع يشيد بالمشاركة الواسعة في إيديكس 2018

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:10 م
صدى البلد
أ ش أ
أشاد وزير الدولة الإماراتي لشئون الدفاع محمد بن أحمد البواردي بحسن التنظيم والمشاركة الواسعة لكبريات الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية خلال المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" المقام حاليًا بمصر.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين، عن البواردي تأكيده أهمية معرض "إيديكس 2018" على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث يمثل ملتقى لتبادل الخبرات التكنولوجية بين المشاركين من الهيئات والأنظمة المختصة بالتسليح والصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الإماراتي والوفد المرافق له في فعاليات الدورة الأولى من المعرض، حيث قام بجولة في المعرض شملت عددًا من أجنحة الدول ومنصات عرض الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الأسلحة الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية.

وأطلع الوفد على أحدث الأسلحة والمعدات والحلول التقنية التي تدعم مكافحة الإرهاب وآخر ما توصلت إليه تقنيات الصناعات الدفاعية والعسكرية وأنظمة التسليح الجوي والبري والبحري.
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