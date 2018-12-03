حملات لرفع الأتربة وتسليك بالوعات الأمطار بكفر الزيات

أعلنت هيئة الطرق والكباري بوسط الدلتا اليوم تدشين حملات موسعة لرفع الأتربة المتراكمه على جانبى كوبرى كفر الزيات الملاحى الواصل بين محافظتى الغربية والبحيرة.



صرح بذلك المهندس محمد الحديدى مسؤول الصيانة بالطرق الكبارى وسط الدلتا، لافتا إلى أن الهيئة نفذت اليوم حملة تطهير ورفع الأتربة وتسليك بالوعات صرف مياه الأمطار فى وبرى كفر الزيات الملاحى، الممتد على فرع رشيد، "نهر النيل"، وتم رفع كافة الأعمال، وذلك استعدادا لاستقبال مياه أمطار الشتاء وموجة الطقس الذى نبهت عنه هيئة الارصاد الجوية.



أوضح أن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات اللواء مهندس عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، والمهندس محمود الغريب، مدير هيئة الطرق والكبارى بوسط الدلتا، بإجراء أعمال صيانة وتطهير لكافة الكبارى المتواجدة على المجارى المائية من أجل الوقوف على استعدادها لموسم الشتاء، وتسليك بالوعات تصريف مياه الأمطار المتواجدة أعلاه .

