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ديني

انتظمت في صلاته مؤخًر فماذا أفعل فيما فاتني؟ أمين الفتوى يجيب

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
القسم الديني
ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه " انتظمت في صلاتي مؤخرا فماذا أفعل فيما فاتني من فرائض، هل أواظب على السنة أم اصلى الفرد مرتين ؟ "

قال "ممدوح" في إجابته على السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك، ان كل مسلم فاته فرض من فروض الله من زكاة أو صيام او صلاة، ثم تاب إلى الله تعالى، فهو بذلك سقط عنه الإثم ولكن لم تسقط المطالبة فهي دين في رقبته إلى يوم القيامة .

وأضاف أمين الفتوى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في حديثه الشريف " فدين الله أحق أن يقضى"، لافتا إلى أن صلاة السنن والنوافل والتراويح لها ثواب كبير عند المولى عز وجل ولكن صلاتها لا تسقط عن المسلم ما فاته من فرائض .
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