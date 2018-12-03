وفد مصرى فى الاجتماع السنوى لـ فيفبرو فى هولندا.. 26 ديسمبر

يغادر القاهرة مجدى عبدالغنى عضو اتحاد الكرة متوجها إلى هولندا من أجل حضور الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" يوم 26 ديسمبر الجارى.



وأنهى البلدوزر تأشيرة السفر فى هولندا من خلال جمعية اللاعبين المحترفين المصرية رغم تواجده حاليا فى العاصمة الإيطالية روما لحضور اجتماعات الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين.



ومن المقرر قيام كافة الوفود المنتظر حضورها الاجتماع السنوى فى هولندا تقديم التقارير الخاصة بالأنشطة التى تم الصرف عليها وعلاج اللاعبين الذين تعرضوا إلى مختلف الإصابات.