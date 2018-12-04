متى يجوز للمرأة وضع العطر

ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه " هل عطر المرأة حلال ام حرام ؟ "



وقال "عبدالسميع" في إجابته على السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك، إنه لا يجوز للمرأة التعطر بعطر فواح ثم الخروج به خارج المنزل للفت أنظار الناس، مشيرا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع " أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ"



وأضاف أمين الفتوى، أن المراة المسلمة يجوز لها التعطر بعطر غير فواح أو استخدام مزيلات العرق وخاصة اللاتي يعانين من أمراض جلدية تظهر رائحة العرق بشكل قبيح، فيستحب لها أن تجعل رائحة جسمها ذكية طالما أنها في النهاية لا تخرج إلى غيرها.

