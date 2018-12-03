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اقتصاد

997 مليون جنيه قيمة تداول البورصة اليوم

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:21 م
صدى البلد
محمد صبيح
بلغت قيمة تداول البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم، الإثنين، نحو 997,1 مليار جنيه، من خلال كمية تداول بلغت 183.9 مليون سهم، بتنفيذ 23418 صفقة.

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم، الاثنين، مدفوعة بعمليات بيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب والمصريين نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر9 مليار جنيه ليصل إلى 3ر735 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 9ر1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"، بنسبة 64ر1 في المائة مسجلا 44ر12934 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 43ر0 في المائة إلى 35ر672 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 59ر0 في المائة مسجلا 66ر1681 نقطة عند الإغلاق.
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