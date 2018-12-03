997 مليون جنيه قيمة تداول البورصة اليوم

بلغت قيمة تداول البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم، الإثنين، نحو 997,1 مليار جنيه، من خلال كمية تداول بلغت 183.9 مليون سهم، بتنفيذ 23418 صفقة.





واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم، الاثنين، مدفوعة بعمليات بيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب والمصريين نحو الشراء.





وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر9 مليار جنيه ليصل إلى 3ر735 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 9ر1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.



