بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والقضاء السعودي

التقى المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة المصري، والوفد القضائي المرافق له، الشيخ الدكتور وليد الصمعانى – وزير العدل السعودى ، وذلك لتدعيم كافة أوجه التعاون القضائي والتبادل القانونى بين البلدين ، جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الدولة، ووفد قضائي رفيع المستوى للمملكة العربية السعودية.



وزار رئيس المجلس والوفد القضائي "هيئة مكافحة الفساد" والتى تعد من أهم الأجهزة الرقابية بالمملكة العربية السعودية ، واطلع رئيس مجلس الدولة على الإجراءات الرسمية لردع الفساد ومكافحته وفقا لخطة المملكة فى القضاء على الفساد المالى والإدارى ، كما أطلع الوفد المصرى والجانب السعودى على سبل التقاضى والإجراءات القضائية المصرية لردع الفساد والحفاظ على المال وسرعة إمداد الجهات القضائية بكافة وسائل المساعدة للفصل فى الدعاوى .



وأشاد الجانب السعودي بما يحققه مجلس الدولة من نجاحات في شتي المجالات القانونية ، كما أعرب الجانب السعودي عن فخره بلقاء شيوخ قضاة مجلس الدولة المصري، وما يصدر من أحكام يطلع عليها الكافة ويتعلم منها القاضي والمتقاضي العربي .



وأعرب رئيس مجلس الدولة عن سعادته بهذه الزيارة، واصلًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ورئيس ديوان المظالم على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة أثناء الزيارة ، والتى انتهت بتعزيز أوجه التعاون بين مجلس الدولة المصرى والقضاء السعودى على بدء تفعيل بروتوكول التعاون القضائي بين الجانبين.