أحمد فوقي: الرئيس احتضن ذوي الإعاقة وطالب بتمكينهم في المجتمع

قال أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية؛ تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة، إن الرئيس كرم ذوي الإعاقة ووزارة الداخلية تقدم خدماتها مجانًا لهم، بالإضافة إلى احتضان الرئيس لذوي الإعاقة في عام 2018 وتكريمهم.
وطالب "فوقي"، في تصريح لـ"صدى البلد"، باستمرار دعم ذوي الإعاقة، وتوفير سبل الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لهم، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة النظر في توفير أماكن مجهزة لهم ومناسبة لاحتياجاتهم بالجهات الحكومية والخاصة.