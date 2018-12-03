أحمد فوقي: الرئيس احتضن ذوي الإعاقة وطالب بتمكينهم في المجتمع

قال أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية؛ تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة، إن الرئيس كرم ذوي الإعاقة ووزارة الداخلية تقدم خدماتها مجانًا لهم، بالإضافة إلى احتضان الرئيس لذوي الإعاقة في عام 2018 وتكريمهم.



