برلمانى: يشيد ببدأ تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى بين مصر والسودان

أشاد النائب عصمت زايد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ببدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم، تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى الموقع بين مصر والسودان، مؤكدا أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية وتفعيل ميثاق الشرف الاعلامى يقطع الطريق أمام المتربصين في استخدام الإعلام لإشاعة الفتن بين البلدين.



وأضاف زايد خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، ميثاق الشرف الاعلامى أتى بعد جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني فى إعادة العلاقات إلى طبيعتها بعد حالة من التوتر التى مرت واستغلها المتربصين للتفريق بين الشقيقتين.



كان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد عقد اتفاقا مع بشارة جمعة، وزير الإعلام السودانى لبدء تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى الموقع بين البلدين فى السودان، وتبادل الخبرات وتدريب الإعلاميين السودانيين ضمن برامج التدريب المخصصة بمعهد الإعلاميين الأفارقة.



كما اتفق خلال اللقاء على عقد مؤتمر مشترك للمثقفين السودانيين والمصريين عن طريق تشكيل لجنة مشتركة لهذا الشأن والمقرر عقده في يناير القادم.



وكان قد وقع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اتفاقية تعاون مع بشارة جمعة وزير الإعلام السودانى، بشأن البرنامج التنفيذى للأعوام 2018-2020 بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون بجمهورية مصر العربية والهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون بالسودان.

