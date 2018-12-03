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في اليوم العالمي لهم.. نظام غذائي لذوي الاحتياجات الخاصة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:13 م
فى اليوم العالمى
فى اليوم العالمى لهم.. نظام غذائى لذوى الاحتياجات الخاصة
اسماء محمد
يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للمعاقين فى محاولة لتقديم المزيد من الدعم والمساندة لهم لعيش حياة أفضل.

وفى هذا الإطار قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، إن الغذاء أساس الحياة الجسدية وهو مصدر الطاقة والنشاط والصحة البدنية والذهنية ان كان كذلك للأصحاء فتأثيره أكبر على من لديه إعاقة أو ظروف صحية تحتاج لرعاية خاصة.

قدم "سعيد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" مجموعة من النصائح التى تساعد على تحسن صحة وحالة ذوى الاحتياجات الخاصة:
- تقديم غذاء يساعده على الاحتفاظ بوزنه معتدلا رغم ظروفه التى قد تقلل حركته أو نشاطه مثل الاهتمام بالبروتين المتنوع والمعتدل، مع تقليل كم الكربوهيدرات المنتجة لهرمونات الكسل.

- الاهتمام بتقديم طعام متعدد الالوان والصبغات خاصة الطازجة، كما بالفاكهه كمضادات للأكسدة التى تقضى على الجذور الحرة بالجسم. 
- لا ننسى ابدا اعطاءه قدرا كافيا من المياه يوميا للحفاظ على كفاءة أداء أجهزته الداخلية. 
- الابتعاد قدر الامكان عن تناول الكافينات والتنينات كما فى الشاى والقهوة والمشروبات الغازية والشيكولاتة.

- ضرورة تقديم بروتين متنوع حيوانى ونباتى وسهل الهضم.
- الاكثار من المكسرات والفاكهة المجففة لاحتوائها على قدر كبير من الاحماض الدهنية الاساسية خاصة الاميجا 3 والالياف والسكريات سهلة الهضم فقط.
- تنظيم مواعيد الغذاء خاصة الحلويات والسكريات.
- من الضرورى جدا تناول الالبان والزبادى الطبيعي بشكل يومى.
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