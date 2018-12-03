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رياضة

إدارة التعاون السعودي تدرس إعارة نجم الفريق

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:27 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
تدرس إدارة نادي التعاون السعودي إعارة البرازيلي جوناثان بينيتس، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، في يناير المقبل.

وأكدت بعض الصحف السعودية، أن بيدرو إيمانويل، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، ناقش إدارة النادي في إمكانية رحيل جوناثان معارًا في فترة الانتقالات الشتوية، بعدما اكتفى بالمشاركة في مباريات قليلة.

وأوضحت الصحف نفسها، أن إدارة التعاون شرعت في تنفيذ متطلبات المدرب، وفقًا للتقرير الفني الذي رفعه.
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