رئيس جامعة المنصورة يتفقد المكاتب الإدارية بمركز جراحة الجهاز الهضمى

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة يرافقه الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اليوم "الاثنين" عمليات التوسعة وإضافة دورين بالمبنى الإداري بمركز جراحة الجهاز الهضمى بحضور الدكتور محمد الشوبرى مدير مركز جراحة الجهاز الهضمى، والدكتور أمجد فؤاد أستاذ جراحة الجهاز الهضمى، ومحمد إبراهيم أمين المركز.



وأكد الدكتور محمد الشوبرى أن التوسعات الجديدة تأتى في إطار تطوير وتحديث الخدمات مقدمة للمرضى بمركز جراحة الجهاز الهضمى والتى تشمل الخدمات الإدارية للتسهيل على المرضى وتسهيل الإجراءات الإدارية بضمها فى مكان واحد.



وأضاف أن التوسعات تشمل إضافة دورين الخامس والسادس مساحة كل دور 230 مترا مربعا تشمل مكاتب إدارية للخدمات الإدارية بالمركز، وتم بدء العمل بها فى 10 فبراير 2017 وتم الانتهاء منها فى في 27 نوفمبر 2018.