سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة: لا نستورد الكلاب لتناول لحمها

أعلنت سفارة كوريا الجنوبية فى بيان صحفي أن العديد من الصحف ووسائل الإعلام المصرية نقلت تصريحات عضو مجلس البرلمان المصري "مارجريت عازر" بشأن حل أزمة كلاب الشوارع بتصديرها إلى الدول التي تتناول لحوم الكلاب مثل كوريا -بدلا من قتلهم أو التخلص منهم- وأكدت على ضرورة عمل مزارع للكلاب الضالة من أجل تصديرها إلى الدول الأخرى.



وقالت السفارة في بيانها أن هذه الأخبار والتقارير على الإشارة إلى كوريا باعتبارها من الدول المرشحة لذلك، وهو ما ينم عن جهل كبير بثقافة الشعب الكوري، فضلًا عن تشويه صورته بتداول هذه المعلومات المغلوطة.



وتابعت أن حكومة كوريا الجنوبية لم تقم مطلقا باستيراد الكلاب بهدف تناول لحومها،علاوة على أن عادة تناول لحوم الكلاب في كوريا في طريقها للاختفاء ولا سيما في ظل الضغوط التي تمارسها جمعيات ونشطاء حقوق الحيوان في كوريا.



وأَضافت: « من هذا المنطلق يرجي توضيح أن تناول لحوم الكلاب ليست من ثقافات الطعام الشائعة فى كوريا،لذا نطالب بضرورة تحرى الدقة من الآن فصاعدا وعدم نشر أي أخبار أو مقالات تتعلق بتصدير كلاب الشوارع إلى كوريا الجنوبية.