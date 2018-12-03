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تعليم

طب بيطرى المنصورة تنفذ عملية إخلاء ومكافحة حريق

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:04 م
صدى البلد
همت الحسينى
نفذت كلية الطب البيطرى بجامعة المنصورة، اليوم، تجربة إخلاء آمن ومكافحة حريق لأحد مبانى الكلية لتدريب العاملين والطلاب علي الآلية الصحيحة في التعامل مع حدوث طارئ وتطبيق ذلك عمليا بالتنسيق والتعاون مع إدارة الحماية المدنية وكذلك ضمن الاستعدادات لتقدم الكلية للحصول على الجودة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

فيما تم تنفيذ التجربة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وإشراف الدكتور نبيل أبو هيكل عميد كلية الطب البيطرى، الدكتور عادل التابعى وكيل الكلية لشئون البيئة، العميد أحمد المهدي مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية وقام بتنفيذ التجربة من إدارة الحماية المدنية بالدقهلية المقدم أحمد عوض رئيس قسم الإطفاء، الرائد مصطفى جلال.

قال المقدم أحمد عوض إنه تم تنفيذ محاكاة لعملية إخماد حريق وانقاذ احد الطلاب من الأدوار العليا بالكلية من خلال الدفع بسيارتى إطفاء، كما تم الدفع بسيارة إنقاذ وسلالم هيدروليكية للعمل على إنقاذ أحد الطلاب وتم تنفيذ التجربة بنجاح، وقد سبق عملية التنفيذ تدريبات مستمرة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على كيفية حدوث الحرائق ومواجهتها والتعليمات الواجب اتباعها أثناء حدوث الحرائق وطرق طلب النجدة أو فرق الطوارئ.

أشار الدكتور عادل التابعى إلى أن التجربة تهدف إلي إجراء محاكاة حقيقية لمكافحة الحرائق وإخلاء الأفراد فى حالات الطوارئ بعد تدريب العاملين والطلاب علي الإخلاء السريع لمباني الكلية حال حدوث حرائق أو أزمات،  وذلك في إطار رفع درجة استعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالكلية في مواجهة الطوارئ المحتملة برفع الوعي لديهم وكيفية مواجهة الموقف بهدوء وتصرف سليم والخروج بشكل آمن ومنع التدافع والحفاظ على الأرواح والمنشآت التعليمية وذلك طبقًا لخطة الإخلاء المُعدَّة سلفًا من قبل الكلية.

أوضح الدكتور نبيل أبو هيكل أن التجربة تمت بنجاح وبشكل يعكس مدى الالتزام بالتدريب واستيعاب كافة القطاعات للمخاطر المحتملة أثناء حدوث حرائق أو الكوارث، مشيرا إلى أنه تم تدريب العاملين بالكلية علي إخماد الحرائق والإخلاء بالتعاون مع ادارة الحماية المدنية بالدقهلية.

وأكد أنه سيتم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لكافة القطاعات بالكلية وبشكل دورى لتحقيق أقصي قدر من الأمان لجميع العاملين بالكلية وذلك للحفاظ علي المنشآت والمباني وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ورفع الوعي المجتمعي.
طب بيطرى المنصورة تنفذ عملية إخلاء ومكافحة حريق
طب بيطرى المنصورة تنفذ عملية إخلاء ومكافحة حريق
طب بيطرى المنصورة تنفذ عملية إخلاء ومكافحة حريق
طب بيطرى المنصورة تنفذ عملية إخلاء ومكافحة حريق
طب بيطرى المنصورة تنفذ عملية إخلاء ومكافحة حريق
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