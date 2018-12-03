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محافظات

محافظ البحر الأحمر يبحث وضع ضوابط لتنظيم الرحلات البحرية ..صور

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:16 م
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر يبحث وضع ضوابط منظمة للرحلات البحرية
ابراهيم جادالله
بحث اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر اليوم مع هشام جبر رئيس مجلس الإدارة غرفة الغوص والأنشطة البحرية وضع ضوابط وأسس منظمة لجميع الرحلات البحرية بمناطق الجزر البعيدة والشعاب المرجانية والمحميات الطبيعية بحضور، والدكتور محمود حنفى المستشار البيئي وأستاذ ورئيس قسم علوم البحار بجامعة قناة السويس وهبه شوقى مدير جمعية المحافظة على البيئة وأحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر .

كما ناقش المحافظ تحديد آلية مراقبة لأعداد المراكب والطاقة الاستيعابية لها بمناطق الغوص والأنشطة البحرية.

وأشار عبدالله إلى أنه يتم تنفيذ برنامج تدريبى شامل لزيادة الوعى والمعرفة البيئة لكافة العاملين بالمراكب وطرق التعامل الآمن مع موارد البيئة البحرية وخاصة بمناطق المحميات الطبيعية لتوعيتهم بخطورة الممارسات البيئة الغير سليمة التي تتسبب فى الإضرار بالبيئة البحرية.

أعرب المحافظ عن استعداده التام لإنهاء كافة الإجراءات لتحقيق المنظومة وتنفيذ طرق المراقبة البيئة للرحلات والمراكب، آملا حسن التعاون فى المرحلة القادمة مع هشام جبر كرئيس لمجلس الإدارة مهنئا غرفة الغوص والأنشطة البحرية بتوليه رئاسة المجلس متمنيا له كل التوفيق.
محافظ البحر الأحمر يبحث وضع ضوابط لتنظيم الرحلات البحرية ..صور
محافظ البحر الأحمر يبحث وضع ضوابط لتنظيم الرحلات البحرية ..صور
محافظ البحر الأحمر يبحث وضع ضوابط لتنظيم الرحلات البحرية ..صور
محافظ البحر الأحمر يبحث وضع ضوابط لتنظيم الرحلات البحرية ..صور
محافظ البحر الأحمر يبحث وضع ضوابط لتنظيم الرحلات البحرية ..صور
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