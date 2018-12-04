برلمانية: الطفل المصري ظلم كثيرا ويجب الحفاظ على حقوقه

أشادت نشوى الديب عضو لجنة الثقافة والإعلام، بمجلس النواب، بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإنشاء لجنة "الطفل" للدفاع عن حقوقه.



وأكدت الديب خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن الطفل المصرى تعرض خلال السنوات الماضية للكثير من الظلم ففى السنوات الأخيرة تعرض للكثير من السلبيات ومشاهد العنف التي تدعوه إلى الانحراف، إضافة إلى تشويه صورة على عكس ما تربت عليه الأجيال السابق من فضائل كانت تقدم للطفل حتى فى المواد الإعلامية التى يتعرض لها.



كان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أعلن أن المجلس يؤسس لجنة جديدة تسمى لجنة الطفل على غرار باقي اللجان كالفتوى والإعلام الرياضي، تختص بكافة القضايا التي تحمي حقوق الأطفال، ويتم إشراك صناع الدراما بها من أجل الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة، لأننا إذا أعطيناهم معلومات صحيحة، تساهم الدراما في خلق دور حيوي جديًا تجاه الطفل المصري وتحسين صورته.

