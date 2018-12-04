ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانية: الطفل المصري ظلم كثيرا ويجب الحفاظ على حقوقه

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:59 ص
النائبة نشوي الديب
النائبة نشوي الديب
أسامة علي
أشادت نشوى الديب عضو لجنة الثقافة والإعلام، بمجلس النواب، بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإنشاء لجنة "الطفل" للدفاع عن حقوقه.

وأكدت الديب خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن الطفل المصرى تعرض خلال السنوات الماضية للكثير من الظلم ففى السنوات الأخيرة تعرض للكثير من السلبيات ومشاهد العنف التي تدعوه إلى الانحراف، إضافة إلى تشويه صورة على عكس ما تربت عليه الأجيال السابق من فضائل كانت تقدم للطفل حتى فى المواد الإعلامية التى يتعرض لها.

كان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أعلن أن المجلس يؤسس لجنة جديدة تسمى لجنة الطفل على غرار باقي اللجان كالفتوى والإعلام الرياضي، تختص بكافة القضايا التي تحمي حقوق الأطفال، ويتم إشراك صناع الدراما بها من أجل الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة، لأننا إذا أعطيناهم معلومات صحيحة، تساهم الدراما في خلق دور حيوي جديًا تجاه الطفل المصري وتحسين صورته.
loading...

ترشيحاتنا

دعاه ابن عمه للعب معه فقام بقتله.. كشف غموض غياب طفل الشرقية

محام: تنازلت عن بلاغي ضد رانيا يوسف لهذا السبب ..فيديو

عدلي القيعي: صفقة انتقال محمد محمود للأهلي هدية ماجد سامي للخطيب

نوة قاسم تغرق الإسكندرية والمحافظة تعلن الطوارئ.. صور

إزاحة الستار عن الثلاثي المرشح للكرة الذهبية

عمرو عزت: مستشفى 57357 قامت بتبرعات الشعب المصري.. فيديو

فنانة مغربية ترتدي فستانا مرصعا بالذهب والأحجار الكريمة.. صور

هيئة الإنتاج الحربي: رشاش جديد بمعرض إيديكس ومزايا خارقة للمدرعة المصرية

رانيا يوسف تكشف هوية الشخص سبب أزمة الفستان المثير

أمير سعودي ينتقد هجوم الإعلام الغربي على مصر.. تعرف على السبب

أحمد موسى يهنئ محمد صلاح لفوزه بجائزة الأفضل في إنجلترا ويهاجم راموس.. فيديو

رانيا يوسف توجه رسالة قاسية إلى مصور الفستان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض الصوت والضوء فى اليوم العالمى للمعاق بالأقصر.. صور

وصول مودريتش مع عائلته لحضور حفل الكرة الذهبية .. صور

كيليان مبابي يصل مقر حفل الكرة الذهبية .. صور

الراجل الرومانسي رزق.. شاب يغرى حبيبته بـ 6 خواتم للموافقة على الخطوبة.. صور

نجوم تصميم الأزياء العرب في عرض ضخم بالكويت نهاية ديسمبر .. صور

فيديو

عمرو عزت: مستشفى 57357 قامت بتبرعات الشعب المصري.. فيديو
رئيس مجلس أمناء 57357: كنت واثقا من البراءة.. والحملة الشرسة أثرت على التبرعات
محمد أبو العينين: رعاية أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة مسؤوليتنا.. فيديو
أحمد موسى يهنئ محمد صلاح لفوزه بجائزة الأفضل في إنجلترا ويهاجم راموس.. فيديو
الإنتاج الحربي: كل ذخائر المدفعية والمشاة تصنع في مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟