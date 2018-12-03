انتفاضة جديدة ضد لعبة PUBG.. البرلمان يحذر والطب النفسي يوضح المخاطر

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم تداول خبر مقتل معلمة مادة الكيمياء "هانم. م"، 59 سنة، طعنًا بسكين، على يد طالب في الصف الأول الثانوي، أثناء تلقيه درسا خصوصيا داخل منزلها في منطقة ميامي بالإسكندرية، بعدما تولدت لديه فكرة القتل من لعبة "PUBG" الإلكترونية على الإنترنت.
ما هي اللعبة؟
وتعرف اللعبة اختصارًا بـ«PUBG»، وبالعربية تسمّى "ببجى" أو "بوبجى" أو لعبة من نمط Battle Royale» الذى بات مشهورًا، وصدرت منها نسختان فى أوائل سنة ٢٠١٨ لمنصتي «IOS، Android» من تطوير شركة «تينسنت»، التى تعاونت مع شركة «بلوهول» لإصدار اللعبة على الهواتف المحمولة، وهي لعبة تعلّمك فن القتل والاستمتاع فيه، وتثقفك حول أنواع الأسلحة والرصاص وتجبرك على الهرب من عالٍم واقعيّ خطر إلى آخر افتراضيٍ أخطر، وتحوّلك من شابٍ يعيش حياة طبيعية إلى مقاتل في ساحة معركة يناضل ليكمل ويقتل ليصمد، والرابح هو من يصمد حتى النهاية.
الإقبال علي اللعبة
ما هي اللعبة؟
وتعرف اللعبة اختصارًا بـ«PUBG»، وبالعربية تسمّى "ببجى" أو "بوبجى" أو لعبة من نمط Battle Royale» الذى بات مشهورًا، وصدرت منها نسختان فى أوائل سنة ٢٠١٨ لمنصتي «IOS، Android» من تطوير شركة «تينسنت»، التى تعاونت مع شركة «بلوهول» لإصدار اللعبة على الهواتف المحمولة، وهي لعبة تعلّمك فن القتل والاستمتاع فيه، وتثقفك حول أنواع الأسلحة والرصاص وتجبرك على الهرب من عالٍم واقعيّ خطر إلى آخر افتراضيٍ أخطر، وتحوّلك من شابٍ يعيش حياة طبيعية إلى مقاتل في ساحة معركة يناضل ليكمل ويقتل ليصمد، والرابح هو من يصمد حتى النهاية.
الإقبال علي اللعبة
اهتمام البرلمان
وناقش البرلمان مؤخرا، خطورة تلك اللعبة، واعتبرها من ضمن حروب الجيل الرابع، التى يتم تصديرها داخل المجتمع المصري لتدميره، وطالبوا بالتواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحذف لعبة "pubg" وحظرها من مصر، مطالبين أيضا بأن يتم تضمين المناهج الدراسية والتعليمية مواد عن مخاطر التكنولوجيا وتأثيراتها السلبية.
تدعو للعنف
توعية الأطفال
"وزارة التعليم لابد أن تقوم بتوعية الأطفال والعمل على الارتقاء بتربية الطفل ومتابعته تكنولوجيا حتى يتجنب الإنشغال بالألعاب الخطيرة، ولتجنب ظاهرة الانتحار لدي الأطفال".. يطالب نائب البرلمان.
مخاطر اللعبة
وحش مريض
"تحول من يمارسها باستمرار إلى وحش مريض بالاكتئاب يودي بحياة العديد، لأن عقله يصبح مبرمجا عليها تلقائيًا ويحولها لعادة مُرسخه عميقة داخل ذاته، وبالتالي بعد تلك الفترة يصبح خاضعا لأي تأثير سلبي ناتجا عنها ودون أي وعي منه"..تشرح المعالجة الأسرية.
الهروب من الواقع
مشاكل أسرية
"قد تفتعل المشاكل الأسرية والعاطفية مع شريك الحياة، نتيجة انشغال أحد الأطراف بشكل مبالغ فيه عن الطرف الآخر، وتسهم في تقلل قدرات الفرد وتجاهل مسؤولياته اليومية وشعوره بالضيق والعصبية وعلى المدى الطويل تسبب في انعزاله عن الواقع".. توضح مخاطر تلك اللعبة.