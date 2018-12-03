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ديني

علي جمعة: سيد قطب ليس عالما.. وأناس كثيرون تركوا الجماعة لضلالها ..فيديو

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:55 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن سيد قطب لم يكن من العلماء، وكان فساد الجماعة الإرهابية منظمًا.

وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنه بسبب سيد قطب تحول هذا الفساد إلى فساد فوضوي، وهذا فساد فوق فساد نتج عنه الذئاب المنفردة، وإدارة التوحش.

وأشار مفتي الجمهورية السابق، إلى أن هناك عددًا كبيرًا ممن انتموا لجماعة الإخوان ابتعدوا عنها بعد أن تيقنوا من ضلالها.
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