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رياضة

الاتحاد الإنجليزي يتهم مدرب محمد صلاح بـ سوء السلوك بعد الهدف في إيفرتون

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:15 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه الاتحاد الإنجليزي، اتهامًا لـ يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بسوء السلوك بسبب فرحته الجنونية، عقب فوز فريقه على منافسه إيفرتون بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وبعد تسجيل هدف الفوز الذي جاء عن طريق ديفوك أوريجي في الدقيقة 95 من الوقت المحتسب بدلًا من ضائع، جن جنون المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب ونزل إلى أرض الملعب؛ معبرًا عن فرحته العارمة بهدف الفوز الذي جاء في الوقت القاتل. 

وكان الدولي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، قد غادر الملعب للتبديل في الدقيقة 75 من عمر المباراة وحل ستوريدج بديلا له.

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