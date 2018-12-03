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تعليم

افتتاح المعرض الخيري للملابس الشتوية بجامعة عين شمس.. غدا

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:14 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
أجرى سمير عبد الناصر أمين عام جامعة عين شمس، وسلوى البوريني، حاكم المنطقة 352 الليونزية، جولة تفقدية قبيل افتتاح معرض الملابس الشتوي غدًا، الثلاثاء، أمام قصر الزعفران.

أجريت الجولة بمرافقة سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وطارق عامر، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالقطاع، وعدد من أعضاء أندية "ليونز إيليت وليونز آمون و ليونز إيمدج".

يقام المعرض برعاية د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، وسلوى البوريني حاكم المنطقة 352 الليونزية، برئاسة د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عام سمير عبد الناصر، و إشراف سهيل حمزة أمين مساعد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يتم بيع الملابس بأسعار رمزية يخصص عائدها لصالح صندوق التكافل الاجتماعي لدعم طلاب المدن الجامعية وسداد مصروفات الطلاب غير القادرين.
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