روسيا: رئيس أوكرانيا فاشل وفقد السيطرة على بلاده

قال فيكتور فودولاتسكي، نائب رئيس لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة في مجلس الدوما الروسي، إن تصرفات الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو تدل على فشله كقائد، وفقده السيطرة على البلاد تمامًا وذلك ردا على إعلان الرئيس الأوكرانى عن رغبته بنقل القوات الأوكرانية إلى الحدود الروسية الأوكرانية.



وأكد الدبلوماسى الروسى، خلال حواره مع قناة "روسيا اليوم"، أنه يتوقع تصرفات استفزازية جديدة من قبل السلطات الأوكرانية، مشيرًا إلى أن تصريحات وتصرفات الرئيس الأوكرانى تنشر المشاعر العدائية من الشعب الأوكرانى تجاه روسيا.



وأضاف أن الرئيس الأوكرانى غير مدرك لمدى الترابط والمحبة التى تجمع الشعبين، حتى أن أغلب المناطق التى فرض فيها الأحكام العرفية هى مناطق يعيش فيها مواطنين ناطقين بالروسية.