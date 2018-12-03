ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

روسيا: رئيس أوكرانيا فاشل وفقد السيطرة على بلاده

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:09 م
تصرفات الرئيس الأوكرانى
تصرفات الرئيس الأوكرانى بترو بوروشنكو
حسام رضوان
قال فيكتور فودولاتسكي، نائب رئيس لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة في مجلس الدوما الروسي، إن تصرفات الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو تدل على فشله كقائد، وفقده السيطرة على البلاد تمامًا وذلك ردا على إعلان الرئيس الأوكرانى عن رغبته بنقل القوات الأوكرانية إلى الحدود الروسية الأوكرانية.

وأكد الدبلوماسى الروسى، خلال حواره مع قناة "روسيا اليوم"، أنه يتوقع تصرفات استفزازية جديدة من قبل السلطات الأوكرانية، مشيرًا إلى أن تصريحات وتصرفات الرئيس الأوكرانى تنشر المشاعر العدائية من الشعب الأوكرانى تجاه روسيا.

وأضاف أن الرئيس الأوكرانى غير مدرك لمدى الترابط والمحبة التى تجمع الشعبين، حتى أن أغلب المناطق التى فرض فيها الأحكام العرفية هى مناطق يعيش فيها مواطنين ناطقين بالروسية.
loading...

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي يرفض تنظيم المونديال في إسبانيا والمغرب

حمد بن جاسم يكشف أسرار انسحاب قطر من أوبك

البنتاجون يكشف سبب وفاة قائد البحرية الأمريكية في البحرين

الصين تعرض أحدث أسلحتها في أيديكس ٢٠١٨.. صور

السعودية تبعد جهاد جريشة عن إدارة لقاء الزمالك والمصري

تعليق ناري من أحمد حسن على تصريحات كرم كردي بشأن بيراميدز

الاتحاد الإنجليزي يتهم مدرب محمد صلاح بـ سوء السلوك بعد الهدف في إيفرتون

فرنسا تكشف معلومات صادمة عن خسائر احتجاجات السترات الصفراء

بعد 57 عاما من عضويتها فى الأوبك ..دوافع انسحاب قطر من منظمة الدول البترولية

الأعلى للإعلام يخاطب هيئة الاستثمار لوقف موقع الفصلة وكايرو زوم

أستاذ بترول يكشف الأسباب الخفية وراء انسحاب قطر من منظمة أوبك ..فيديو

الزمالك يقرر التعاقد مع مهاجم محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم العالم في الاسكواش يفتتحون بطولة بلاك بول المفتوحة

خناقة السلايف.. تفاصيل مشاجرة كيت وميجان بالقصر الملكي.. ودوقة كامبريدج تنتصر

للجريئات فقط.. مكياج عيون وحواجب للاحتفال بـ 2019

شاهد.. ميدان المشهد الحسيني بعد تجميله وتنظيفه في حملة مكبرة

رجعت الشتوية.. أمطار الإسكندرية تحولها إلى قطعة من أوروبا.. صور

فيديو

فيديوجراف.. الرئيس يتفقد المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والتسليح إيديكس 2018
الحلبي: لا تستطيع دولة تصنيع سلاح بشكل ذاتي 100% حتى أمريكا .. فيديو
خبير عسكري: منظومات تسليح تعرض لأول مرة في معرض إيديكس ..فيديو
الحلبي: إيدكس 2018 محفل عسكري يستند إلى خبرة الجيش المصري .. فيديو
التضامن: لم نرصد مخالفات مالية بـ57357.. وأموال التبرعات مصونة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟