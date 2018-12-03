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ديني

علي جمعة: حسن البنا إرهابي مُنظم وسيد قطب فوضوي ..فيديو

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:04 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الفرق بين حسن البنا، وسيد قطب، أن البنا كان إرهابيًا مُنظمًا، بينما سيد قطب كان إرهابيًا فوضويًا.

وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن سيد قطب لم يكن من العلماء، وكان فساد الجماعة الإرهابية منظمًا، منوهًا بأنه بسبب سيد قطب تحول هذا الفساد إلى فساد فوضوي، وهذا فساد فوق فساد نتج عنه الذئاب المنفردة، وإدارة التوحش.

وأشار إلى أن يوسف القرضاوي إرهابي منظم مثل حسن البنا، وكان يكره سيد قطب، ويقول إنه يكفر المسلمين، وينتقده ويرد عليه، وكان الإخوان يطالبونه بالامتناع عن سب سيد قطب حتى لا يُقال عنه إنه كان خطأ، مضيفًا: «كان القرضاوي ياعيني محتار قبل ما يجيله الزهايمر، هل يسب سيد قطب، أم يتوقف عن ذلك!».

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