مكافآت ضخمة من الاتحاد المغربي للرجاء بعد إنجاز الكونفدرالية

قرر اتحاد الكرة المغربي اليوم، الاثنين، منح جائزة مالية قدرها 250 ألف دولار، إلى نادي الرجاء البيضاوي، بعد تتويجه بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، أمس، على حساب فيتا كلوب الكونجولي.





وتعد هذه المكافأة التي يرصدها الاتحاد المغربي لبطل الكونفيدرالية، بينما تبلغ 400 ألف دولار للمتوج بدوري الأبطال.





سيحصل الرجاء على مليون و200 ألف دولار، من الكاف، نظير تتويجه باللقب، ما سيحدث انتعاشة مالية مهمة للنادي، وسيساعده على تسديد مستحقات لاعبيه.





وتعيش الكرة المغربية طفرة ملحوظة، في المواسم الأخيرة، بعد تتويج الوداد بلقب دوري الأبطال، العام الماضي، وعودة المنتخب إلى كأس العالم، إلى جانب تتويج "أسود الأطلس" ببطولة إفريقيا للمحليين، ثم فوز الرجاء بالكونفيدرالية.