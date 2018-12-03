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حمد بن جاسم يكشف أسرار انسحاب قطر من أوبك

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:16 م
حمد بن جاسم بن جبر
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رشا عبدالوهاب
كشف حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق عن أن سبب خروج قطر من منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن المنظمة تستخدم لأغراض تضر بما وصفه "المصلحة الوطنية".

وكتب بن جاسم على "تويتر" أن "انسحاب قطر من منظمة "أوبك" هو قرار حكيم، فهذه المنظمة أصبحت عديمة الفائدة ولا تضيف لنا شيئًا، فهي تُستخدم فقط لأغراض تضر بمصلحتنا الوطنية".

وكان سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة القطري لشئون الطاقة أعلن أن "قطر أعلنت انسحابها من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اعتبارًا من الأول من يناير 2019 وقد تم إبلاغ المنظمة بالقرار".

وأضاف أن "هذا القرار يعكس رغبة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة ​الغاز الطبيعي​، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخرًا لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 ملايين طن سنويا".
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