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الحلبي: لا تستطيع دولة تصنيع سلاح بشكل ذاتي 100% حتى أمريكا .. فيديو

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:11 م
هشام الحلبي
هشام الحلبي
هاني حسين
قال اللواء طيار هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إنه لا توجد دولة في العالم قادرة على تصنيع سلاح بشكل ذاتي بنسبة 100% حتى أمريكا، ولكن يكون بالتعاون مع شركات تصنيع سلاح.

وأضاف "الحلبي" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن طائرة k 8، حيث تصل نسبة التصنيع المصري بها إلى 90% ، وتخضع إلى مجموعة إختبارات كثيرة لضمان سلامتها.

وتابع:" الشركة المصنعة لا تعطي أي مصنع سلاح في أي دولة الترخيص بتصنيع منتجاتها إلا بعد التأكد من معايير جودة التصنيع المرتفعة للغاية"، مضيفا:" معرض إيدكس فرصة كبيرة للعسكريين في مصر للتعرف على كافة منظومات التسليح في مختلف أنحاء العالم".
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