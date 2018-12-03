الحلبي: لا تستطيع دولة تصنيع سلاح بشكل ذاتي 100% حتى أمريكا .. فيديو

قال اللواء طيار هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إنه لا توجد دولة في العالم قادرة على تصنيع سلاح بشكل ذاتي بنسبة 100% حتى أمريكا، ولكن يكون بالتعاون مع شركات تصنيع سلاح.
وأضاف "الحلبي" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن طائرة k 8، حيث تصل نسبة التصنيع المصري بها إلى 90% ، وتخضع إلى مجموعة إختبارات كثيرة لضمان سلامتها.
وتابع:" الشركة المصنعة لا تعطي أي مصنع سلاح في أي دولة الترخيص بتصنيع منتجاتها إلا بعد التأكد من معايير جودة التصنيع المرتفعة للغاية"، مضيفا:" معرض إيدكس فرصة كبيرة للعسكريين في مصر للتعرف على كافة منظومات التسليح في مختلف أنحاء العالم".
وأضاف "الحلبي" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن طائرة k 8، حيث تصل نسبة التصنيع المصري بها إلى 90% ، وتخضع إلى مجموعة إختبارات كثيرة لضمان سلامتها.
وتابع:" الشركة المصنعة لا تعطي أي مصنع سلاح في أي دولة الترخيص بتصنيع منتجاتها إلا بعد التأكد من معايير جودة التصنيع المرتفعة للغاية"، مضيفا:" معرض إيدكس فرصة كبيرة للعسكريين في مصر للتعرف على كافة منظومات التسليح في مختلف أنحاء العالم".