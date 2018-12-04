تعاون شعبي وادي النيل.. مصر والسودان يعلنان تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي.. ونواب: البعض يحاول ضرب العلاقات بين الشعبين.. يجب إشراك نجوم الإعلام في تدريب السودانيين

نشوي الديب تطالب بإشراك نجوم الإعلام في تدريب السودانيين

عصمت زايد يشيد ببدء تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى بين مصر والسودان

نادر مصطفى: مياه النيل حكمت على العلاقة بين مصر والسودان بالأبدية





عقد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اتفاقا مع بشارة جمعة، وزير الإعلام السودانى لبدء تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى الموقع بين البلدين فى السودان، وتبادل الخبرات وتدريب الإعلاميين السودانيين ضمن برامج التدريب المخصصة بمعهد الإعلاميين الأفارقة.





كما اتفق خلال اللقاء على عقد مؤتمر مشترك للمثقفين السودانيين والمصريين عن طريق تشكيل لجنة مشتركة لهذا الشأن والمقرر عقده في يناير القادم.





وقبلها كان قد وقع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اتفاقية تعاون مع بشارة جمعة وزير الإعلام السودانى، بشأن البرنامج التنفيذى للأعوام 2018-2020 بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون بجمهورية مصر العربية والهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون بالسودان.





قالت نشوى الديب عضو لجنة الثقافة والإعلام، بمجلس النواب، إن بدء تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى بين مصر والسودان يكون مؤثرا للغاية خلال الفترة القادمة فى ظل العلاقات الاستراتيجية بين الشقيقتين"مصر والسودان".





وأكدت الديب خلال تصريحات لـ"صدى البلد" علي ضرورة أن يتحدث أعلام البلدين دائما من منطلق المحبة والشراكة بين القاهرة والخرطوم، مؤكدة أن تطبيق ميثاق الشرف بين البلدين وتشكيل لجنة للتعاون والتنسيق الاعلامى ووضع خطة لتدريب الاخوة السودانيين بمصر ووضع آليات لاتخاذ مواقف موحدة تجاه القضايا المشتركة يقطع الطريق أمام المتربصين ويصحح الطريق المعوج الذي سلكه الإعلام خلال فترات التوتر الماضية.





وتابعت قائلة:" يجب على القائمين على لجنة التنسيق الإعلامي بين البلدين أن يدركوا أهميتها خلال الفترة القادمة"، مطالبة بأن يتم إشراك الإعلاميين المصريين فى عمليات تدريب الأشقاء الصحفيين السودانيين وذلك ليتبنى الإعلام فكر موحد فى كلا البلدين".





ومن جانبه أشاد النائب عصمت زايد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ببدء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى الموقع بين مصر والسودان، مؤكدا أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية وتفعيل ميثاق الشرف الاعلامى يقطع الطريق أمام المتربصين في استخدام الإعلام لإشاعة الفتن بين البلدين.





وأضاف زايد خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، ميثاق الشرف الاعلامى أتى بعد جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني فى إعادة العلاقات إلى طبيعتها بعد حالة من التوتر التى مرت واستغلها المتربصين للتفريق بين الشقيقتين.





وفى ذات السياق أكد النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار، على استقرار العلاقات بين مصر والسودان، حيث يربطهما تاريخ واحد، مشيرًا إلى أن مياه النيل حكمت على العلاقة بين البلدين بالأبدية.





وقال "مصطفى" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن محاولة البعض تعكير هذه العلاقة بين شعبي وادي النيل، كان مصدره إعلام مغرض مصلحته وقوع البلدين، غير أن هذا الإعلام من الواجب مواجهته بإعلام آخر مضاد، مشيدًا بالاتفاق الموقع بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، ووزير الإعلام السوداني، بشارة جمعة.



