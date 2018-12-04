ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

تعاون شعبي وادي النيل.. مصر والسودان يعلنان تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي.. ونواب: البعض يحاول ضرب العلاقات بين الشعبين.. يجب إشراك نجوم الإعلام في تدريب السودانيين

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 04:00 ص
مكرم محمد أحمد ووزير
مكرم محمد أحمد ووزير الإعلام السوداني
أسامة علي - عبد الرحمن سرحان
  • نشوي الديب تطالب بإشراك نجوم الإعلام في تدريب السودانيين
  • عصمت زايد يشيد ببدء تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى بين مصر والسودان
  • نادر مصطفى: مياه النيل حكمت على العلاقة بين مصر والسودان بالأبدية

عقد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اتفاقا مع بشارة جمعة، وزير الإعلام السودانى لبدء تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى الموقع بين البلدين فى السودان، وتبادل الخبرات وتدريب الإعلاميين السودانيين ضمن برامج التدريب المخصصة بمعهد الإعلاميين الأفارقة.

كما اتفق خلال اللقاء على عقد مؤتمر مشترك للمثقفين السودانيين والمصريين عن طريق تشكيل لجنة مشتركة لهذا الشأن والمقرر عقده في يناير القادم.

وقبلها كان قد وقع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اتفاقية تعاون مع بشارة جمعة وزير الإعلام السودانى، بشأن البرنامج التنفيذى للأعوام 2018-2020 بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون بجمهورية مصر العربية والهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون بالسودان.

قالت نشوى الديب عضو لجنة الثقافة والإعلام، بمجلس النواب، إن بدء تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى بين مصر والسودان يكون مؤثرا للغاية خلال الفترة القادمة فى ظل العلاقات الاستراتيجية بين الشقيقتين"مصر والسودان".

وأكدت الديب خلال تصريحات لـ"صدى البلد" علي ضرورة أن يتحدث أعلام البلدين دائما من منطلق المحبة والشراكة بين القاهرة والخرطوم، مؤكدة أن تطبيق ميثاق الشرف بين البلدين وتشكيل لجنة للتعاون والتنسيق الاعلامى ووضع خطة لتدريب الاخوة السودانيين بمصر ووضع آليات لاتخاذ مواقف موحدة تجاه القضايا المشتركة يقطع الطريق أمام المتربصين ويصحح الطريق المعوج الذي سلكه الإعلام خلال فترات التوتر الماضية.

وتابعت قائلة:" يجب على القائمين على لجنة التنسيق الإعلامي بين البلدين أن يدركوا أهميتها خلال الفترة القادمة"، مطالبة بأن يتم إشراك الإعلاميين المصريين فى عمليات تدريب الأشقاء الصحفيين السودانيين وذلك ليتبنى الإعلام فكر موحد فى كلا البلدين". 

ومن جانبه أشاد النائب عصمت زايد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ببدء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى الموقع بين مصر والسودان، مؤكدا أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية وتفعيل ميثاق الشرف الاعلامى يقطع الطريق أمام المتربصين في استخدام الإعلام لإشاعة الفتن بين البلدين.

وأضاف زايد خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، ميثاق الشرف الاعلامى أتى بعد جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني فى إعادة العلاقات إلى طبيعتها بعد حالة من التوتر التى مرت واستغلها المتربصين للتفريق بين الشقيقتين.

وفى ذات السياق أكد النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار، على استقرار العلاقات بين مصر والسودان، حيث يربطهما تاريخ واحد، مشيرًا إلى أن مياه النيل حكمت على العلاقة بين البلدين بالأبدية.

وقال "مصطفى" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن محاولة البعض تعكير هذه العلاقة بين شعبي وادي النيل، كان مصدره إعلام مغرض مصلحته وقوع البلدين، غير أن هذا الإعلام من الواجب مواجهته بإعلام آخر مضاد، مشيدًا بالاتفاق الموقع بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، ووزير الإعلام السوداني، بشارة جمعة.

وأضاف أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، بأن مواجهة إعلام الفتنة وتوضيح الأمور وكشف الحقائق، إلى جانب عقد اللقاءات المستمرة بين الجانبين المصري والسوداني، يكون له دور كبير في إخماد هذه الفتنة.
loading...

ترشيحاتنا

رانيا يوسف تكشف هوية الشخص سبب أزمة الفستان المثير

بن سلمان يكشف عن قاتل رفيق الحريري

مصطفى يونس عن الإقصاء من الكأس: الأسيوطي وبني عبيد عملوها مع الأهلي والزمالك

عمرو عزت: مستشفى 57357 قامت بتبرعات الشعب المصري.. فيديو

أمير سعودي ينتقد هجوم الإعلام الغربي على مصر.. تعرف على السبب

عدلي القيعي: صفقة انتقال محمد محمود للأهلي هدية ماجد سامي للخطيب

البطانة السبب.. وحياة ولادي مكنتش أقصد وسامحوني.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل أزمة الفستان.. فيديو

هيئة الإنتاج الحربي: رشاش جديد بمعرض إيديكس ومزايا خارقة للمدرعة المصرية

محام: تنازلت عن بلاغي ضد رانيا يوسف لهذا السبب ..فيديو

شاهد.. صاحب أطول لسان فى العالم.. يصل إلى جبهته

بعد ظهور حالة في كندا.. معلومات لا تعرفها عن الأرتيكاريا الباردة

الكونجرس يحقق مع مديرة المخابرات الأمريكية بشأن قضية خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض الصوت والضوء فى اليوم العالمى للمعاق بالأقصر.. صور

وصول مودريتش مع عائلته لحضور حفل الكرة الذهبية .. صور

كيليان مبابي يصل مقر حفل الكرة الذهبية .. صور

الراجل الرومانسي رزق.. شاب يغرى حبيبته بـ 6 خواتم للموافقة على الخطوبة.. صور

نجوم تصميم الأزياء العرب في عرض ضخم بالكويت نهاية ديسمبر .. صور

فيديو

عمرو عزت: مستشفى 57357 قامت بتبرعات الشعب المصري.. فيديو
رئيس مجلس أمناء 57357: كنت واثقا من البراءة.. والحملة الشرسة أثرت على التبرعات
محمد أبو العينين: رعاية أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة مسؤوليتنا.. فيديو
أحمد موسى يهنئ محمد صلاح لفوزه بجائزة الأفضل في إنجلترا ويهاجم راموس.. فيديو
الإنتاج الحربي: كل ذخائر المدفعية والمشاة تصنع في مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟