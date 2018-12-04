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الطفل وتأثير القوى الناعمة.. الأعلى للإعلام يعلن تأسيس لجنة خاصة به للدفاع عن حقوقه.. ونواب: ظلم كثيرا وحان الوقت لحمايته.. لا ننكر محتويات للكبار فقط.. على الأسر مراقبة أبنائها

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:59 ص
صدى البلد
أسامة علي - عبد الرحمن سرحان
  • نشوي الديب: الطفل المصرى ظلم كثيرا ويجب الحفاظ على حقوقه
  • عصمت زايد: حان الوقت للحفاظ على حقوق الطفل
  • برماني: لا ننكر وجود محتويات للكبار فقط وعلى الأسر حماية أبنائها

في إطار السياسة التي تقوم بها الدولة نحو الاهتمام بالطفل، والقيام بإجراءات أكثر تنظيمًا لتوفير الحماية له، أعلن الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس يؤسس لجنة جديدة تسمى لجنة الطفل على غرار باقي اللجان كالفتوى والإعلام الرياضي، تختص بكافة القضايا التي تحمي حقوق الأطفال، ويتم إشراك صناع الدراما بها من أجل الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة، لأننا إذا أعطيناهم معلومات صحيحة، تساهم الدراما في خلق دور حيوي جديًا تجاه الطفل المصري وتحسين صورته.

أشاد أعضاء البرلمان بالقرار، لما فيه من إفادة كبيرة للطفل، وتوفير اهتمام أكبر بهم، لاسيما ,أنهم في مرحلة من الممكن أن يتأثروا بأي مادة مضادة.

أشادت نشوى الديب عضو لجنة الثقافة والإعلام، بمجلس النواب، بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإنشاء لجنة "الطفل" للدفاع عن حقوقه.

وأكدت الديب خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن الطفل تعرض خلال السنوات الماضية للكثير من الظلم ففى السنوات الأخيرة تعرض للكثير من السلبيات ومشاهد العنف التي تدعوه إلى الانحراف، إضافة إلى تشويه صورة على عكس ما تربت عليه الأجيال السابق من فضائل كانت تقدم للطفل حتى فى المواد الإعلامية التى يتعرض لها. 

ومن جانبه أشاد النائب عصمت زايد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بالقرار قائلا:" آن الأوان لتصحيح الوضع بالنسبة للطفل المصرى والمحافظة عليه".

وتابع زايد خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، الطفل تعرض للظلم خلال السنوات القادمة متمثلة فى إهمال حقوقه وتشويه صورته إضافة إلى تعريضه دائما لمشاهد تدعو للعنف والتى تؤثر عليه وعلى سلوكياته بالسلب ويصبح أكثر عدائية مع الآخرين، مؤكدا أنه آن الاون لبناء طفل سليم سوى".

بدوره قال النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار، بمجلس النواب، إن القرار يأتي مواكبةً لسياسة الدولة في اهتمامها بالطفل.

وأضاف "شعبان" في تصريحات لـ "صدى البلد"، بأن المبادرات التي تطلقها الدولة تؤكد اهتمامها بالطفل، على رأسها مبادرة "ضد التنمر"، مؤكدًا الاهتمام به صحيًا وتعليميا كذلك.

وتحفظ وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، على تعامل الإعلام مع قضايا الطفل، والتي لا ترصد سوى الجانب السلبي فقط، وهذا اتجاه غير صحيح، معربًا عن أمله في أن تكون للجنة الطفل بالأعلى للإعلام دور في تصحيح هذا المسار، وتوفير أكبر قدر من الحماية له.

وعن المحتويات التي تقدمها القنوات التلفزيونية وتأثيرها على الطفل، قال: لا نستطيع أن ننكر أن هناك أفلامًا ومحتوياتًا للكبار فقط، وبالتالي فإن دور الأسرة هو حماية أبنائها من متابعة مثل هذه المحتويات.
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