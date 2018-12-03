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عزة مصطفى تطالب بإلزام طلاب الجامعات بحضور معرض إيديكس لهذا السبب.. فيديو

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:44 م
عزة مصطفى
عزة مصطفى
هاني حسين
طالبت الإعلامية عزة مصطفى، إلزام طلاب الجامعات المصرية بالمشاركة وحضور فعاليات معرض إيديكس للصناعات الدفاعية والعسكرية.

وقالت "مصطفى" في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المعرض مفتوح للجمهور العادي غير المتخصص، مضيفة: "لازم الشباب يحضروا المعرض لزيادة الوعي بالقدرات العسكرية المصرية وزيادة الانتماء للوطن والتعرف على أسباب قيام مصر بشراء أسلحة من مختلف أنحاء العالم.

وأضافت: "هذا استعراض عالمي للأسلحة، وكل مشارك في المعرض سيدرك أن العالم بأكمله يشتري الأسلحة بكثرة، وليس مصر فقط، وأتمنى من رؤساء الجامعات إلزام الطلبة بحضور معرض إيديكس للصناعات الدفاعية والعسكرية".
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