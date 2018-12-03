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محافظات

إفريقيا.. ميدان ذو طابع فريد في قلب مدينة السلام

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:45 م
ميدان ذو طابع فريد
ميدان ذو طابع فريد في قلب مدينة السلام
ايمن محمد
يعكف المهندسون والعمال فى وسط مدينة السلام "شرم الشيخ" على قدم وساق لجعل قارة إفريقيا السمراء فى قلب المدينة لأول مرة من خلال تدشين ميدان يرحب بالوجوه الإفريقية السمراء من خلال طيورها وغاباتها وطبيعتها الثرية وذلك استعدادا لمؤتمر "افريقيا 2018".

وقال المهندس الاستشاري فؤاد توفيق المشرف على المشروعات التجميلية بشرم الشيخ، إن الميدان يحتوى على أعمال فنية وتماثيل من التراث الإفريقي ولوحات ضوئية وخريطة لإفريقيا وبحيرة صناعية بالإضافة للوجوه الإفريقية الشهيرة.

وأضاف أحمد غباشي رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ، أن الميدان الجديد منح شرم الشيخ طابعا دوليا فهى ترضى كل أذواق سياح العالم فى كل القارات، مشيرا إلى أن شرم الشيخ شهدت فى الفترة الأخيرة أعمال تجميلية جعلت للمدينة مذاقا خاصا.

وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمتابعة أعمال إنشاء "ميدان أفريقيا" أمام تبة شهد عند مدخل معسكر قوات الأمم المتحدة وذلك استعدادا لعقد مؤتمر "أفريقيا 2018" والتي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة "الكوميسا"، فى نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية" خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ.

وقد ضم فريق عمل ميدان إفريقيا كل من المهندس الاستشاري فؤاد توفيق واللواء مهندس جمال مهدى أبو الهدى المشرف العام على المشروعات التنموية والفنان التشكيلي الدكتور إبراهيم غزالة واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامي لمحافظ جنوب سيناء واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن مدينة شرم الشيخ أصبحت مدينة عالمية تبهر العالم بجمالها، مشيرا إلى أن ميدان إفريقيا تحفة فنية ترحيبا بالأشقاء الأفارقة المشاركون في مؤتمر" الكوميسا" وأشاد فودة بجمال ميدان أفريقيا بشرم الشيخ.

وشكر كل من قاموا بجهود من أجل إقامة ميدان جذب السياح لرؤية ذلك المتحف المفتوح لأفريقيا.
إفريقيا.. ميدان ذو طابع فريد في قلب مدينة السلام
إفريقيا.. ميدان ذو طابع فريد في قلب مدينة السلام
إفريقيا.. ميدان ذو طابع فريد في قلب مدينة السلام
إفريقيا.. ميدان ذو طابع فريد في قلب مدينة السلام
إفريقيا.. ميدان ذو طابع فريد في قلب مدينة السلام
إفريقيا.. ميدان ذو طابع فريد في قلب مدينة السلام
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