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مرأة

التجاعيد والخطوط العريضة.. 12 فائدة لبشرتك من منقوع لبان الدكر

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 09:00 م
صدى البلد
رنا عصمت
يعد اللبان الذكر ذو فوائد عديدة منها التبيض حيث يستعمل كقناع فعال مبيض ومشد للبشرة ومعطر ومرطب، وقافل للمسامات الواسعة، كما يساعد على تحفيز الغدة الدرقية ويساعد في التخلص من الوزن الزائد.

قدمت خبيرة التجميل والصحة، رشا شلباية، الفوائد التي يحتوي عليها منقوع لبان الدكر للبشرة وهي:

-ملء التجاعيد والخطوط التعبيرية.
-يساعد على مرونة البشرة.
-اعطاء نضارة وصفاء للبشرة.
- يعالج التشققات والخطوط لأنه يساعد على زيادة سرعة تجديد الخلايا.
- يحمي البشرة من الشيخوخة.
- يعالج الهالات السوداء والتجاعيد تحت العين.
-يعالج آثار الجروح والبقع البنية إلي بالجلد.
- يعالج الدوالي والعروق الزرقاء.
- يفتح البشرة بشكل ملحوظ لأنه يعتبر كولاجين طبيعي ويعتبر كرتزون طبيعي.
- يملأ حفر الوجه.
- يساعد على زوال حبوب الشباب لكل مشاكل البشره.
-شد الجلد المترهل.
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