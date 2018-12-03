لتأمين أخطار الفيضانات.. قنطرة اللاهون بالفيوم بناها الظاهر بيبرس لتنظيم المياه.. صور

قنطرة اللاهون التى توجد عند مدخل بحر يوسف من العصر الفرعوني بناها السلطان الظاهر بيبرس، وقد بنيت من الحجر الجيري عند مدخل اللاهون فى العصر المملوكي وهي عبارة عن قنطرتين منفصلتين قام ببناء الجزء الخلفي منها السلطان الظاهر بيبرس، وكان بناؤها من أجل تنظيم دخول المياه إلى الفيوم.



في عهد سلطنة الأشرف برسباي والذى كان يقوم ببناء القناطر والسدود لتأمين الفيوم من أخطار الفيضانات لتقليل اندفاع تيار المياه، وقد أعيد بنائها من الحجر الصلب في العصر المملوكي على يد السلطان الظاهر بيبرس البندقداري ( 658-676هجريا / 1529-1277 ميلاديا)؛ لتنظيم دخول المياه إلى إقليم الفيوم إلى ترعة بحر يوسف القادمة من ترعة الابراهيمية وقد توالت عليها مراحل الإصلاح نظرا لأهميتها لإقليم الفيوم.



ومن هذه المراحل في عهد سلطنة الأشرف برسباي وفي زمن السلطان الغوري الذي أمر بإصلاحها عندما قام بزيارة إقليم الفيوم سنة ( 918 هجريا –1512 ميلاديا) إذ وجدها في حالة تصدع شديد وذلك نتيجة قطع جسر اللاهون فتم إصلاحها، ولكن القنطرة سرعان ما دب إليها التلف والخراب نتيجة لتدهور الحالة السياسية والاقتصادية وإهمال شأن الترع والجسور والقناطر والعيون في العصر العثماني.



فأرسل السلطان العثماني رسولا يحمل مرسومين سنة (1221 هجرية / 1709 ميلاديا) أحدهما خاص ببناء قنطرة اللاهون بالفيوم ولكن القنطرة تصدعت مرة أخرى إثر التفكك الذي ساد البلاد في عهد الحملة الفرنسية وتنازع المماليك على تولي السلطة.