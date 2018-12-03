سلاح ذو حدين.. 3 أسباب تجعلك تتوقف عن تناول الفيتامينات

اعتاد المصريون على تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية بشكل عشوائي دون استشارة طبيب مختص لتحديد ما إذا كان الشخص بحاجة إلى تناولها أم لا، فيذهب البعض لشراء بعض أشرطة الفيتامينات من الصيدلية مثل d وa، اعتقادًا منهم أنها لا تضر الجسم في حالة عدم الحاجة لها.



كشف الدكتور مروان سالم الخبير في الدواء والغذاء، حقيقة خطورة تناول الفيتامينات دون استشارة الطبيب، حيث أكد أن كثرة تناولها بنسب كبيرة ضار بالصحة، خاصة وأن المصريين لديهم هوس تجربة الفيتامينات من تلقاء أنفسهم.



وقال الدكتور مروان سالم، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن فيتامين a إذا تناوله الإنسان بنسبة أكبر من اللازم فإنه يسبب سرطانات، محذرا الفتيات من تناوله قبل الزواج ب6 أشهر؛ لأنه يختزن في الجسم طوال هذه الفترة ويسبب تشوه في الأجنة في حالة حدوث الحمل، كما نصح الحوامل بعدم تناول فيتامين a تمامًا طوال فترة الحمل.



وأضاف: "أما فيتامين c فيجب عدم تناوله إلا بعد إجراء فحوصات للكلى للتأكد من سلامتها وكفائتها، لأن زيادة تناوله يسبب حصوات في الكلى، وأكد الدكتور مروان سالم أن فيتامين c مناسب بشكل أكبر للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة ولكبار السن".



وتابع : أما عن فيتامين k، فأكد الخبير في الدواء والغذاء أن زيادة تناوله يسبب لزوجة في الدم، لأنه في الأساس مخصص للأشخاص الذين يعانون من سيولة في الدم.



ونصح: بعدم اللجوء إلى تناول المكملات الغذائية والفيتامينات إلا بعد استشارة الطبيب لأنها ليست كلها نافعة، ناصحًا بكثرة تناول الخضروات الورقية والفواكه للحصول على الفيتامينات من مصادرها الطبيعية.

