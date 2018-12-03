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مرأة

أستاذ جراحة يحذر من إصابة الأطفال بالسمنة المفرطة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:46 م
صدى البلد
ريهام قدري
حذر الدكتور أحمد المصرى أستاذ الجراحة العامة، من إطلاق العنان للأطفال فى الإصابة بالسمنة المفرطة لما لها من كوارث صحية على المدى القريب والمدى البعيد، خاصة أن الطفل عند إصابته بالسمنة يشكل عبئا على المجتمع وعلى أسرته وعلى نفسه.

وقال الدكتور أحمد المصرى يجب على الأسر أن تكون حذرة بشأن سلة طعام الأطفال، ولكن للأسف ما زالت بعض العائلات ترى السمنة لدى الطفل علامة على الصحة ويبحثون عنها عند مراجعة عيادات الأطباء.

وأكد الدكتور أحمد المصرى يحتاج الأطفال إلى وجبات خفيفة لكنها يجب أن تكون صحية ويجب الامتناع عن تناول الوجبات السكرية والأطعمة المالحة كرقائق البطاطس واللفائف. ومن المستحسن استخدام الوجبات الخفيفة المنزلية والفواكه والمكسرات.

وأوضح الدكتور أحمد المصرى أن عملية تكميم المعدة واحدة من أسرع الحلول السحرية للتخلص من السمنة وبشكل آمن وصحي، حيث تعد عملية تكميم المعدة أكثر أمانا من العمليات الأخرى التي تهدف لإنقاص الوزن.
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