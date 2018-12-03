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فن

نانسى عجرم تحتفل مع بناتها بليلة رأس السنة فى لبنان

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:52 م
صدى البلد
سمر سعد
نشرت المطربة نانسى عجرم صورة مع ابنتيها ايلا وميلا ويظهر عليها علامات الحمل الثالث وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ويظهرن مرتديات قناعا أسود فى لبنان.

وعلقت نانسى عجرم على الصورة قائلة: "نحتفل بليلة رأس السنة فى شكل مختلف مع بناتى ايلا وميلا فى صورة القطط السوداء واتمنى أن يكون الحظ لنا فى عيد رأس السنة".

يذكر أن نانسى عجرم تنتظر مولودها الثالث خلال الفترة المقبلة وتحرص على ظهورها فى عدد من الحفلات الغنائية المقبلة.
نانسى عجرم تحتفل مع بناتها بليلة رأس السنة فى لبنان
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