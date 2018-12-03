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حوادث

انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية دون إصابات.. صور

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:55 م
جانب من الانهيار
جانب من الانهيار
أحمد عبد العزيز
انهارت مساء اليوم، أجزاء من عقار قديم مكون من أربعة طوابق بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، دون حدوث إصابات، وذلك بسبب موجة الطقس السيئ والأمطار التى تضرب المحافظة.

تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا يفيد سقوط أجزاء من العقار الكائن ٣٥ شارع عرفان بمحرم بك، وانتقل ضباط قسم شرطة محرم بك ومسئولي حي وسط لموقع الحادث.

تبين من المعاينة انهيار "شخشيخة" السلم بالدور الأرضي وسقوط سقف شقة بالأول علوي بالإضافة إلي سقوط سقف الدور الثالث، دون حدوث إصابات.

ومن جانبها، قالت بهية عبد الفتاح، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن العقار صادر له القرار رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٨ بإزالة الدور الثالث والثاني وترميم الأول والأرضي.

وأشارت إلى أنه تقرر إعادة عرض العقار علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتم التنبيه علي أصحاب المحلات وشقة بالدور الأول علوي بضرورة عمل الشدات حفاظا على الأرواح والممتلكات لحين صدور قرار اللجنة.

وأضافت رئيس حي وسط، أنه إصدار إخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات، وذلك لحين لحين استخراج التراخيص اللازمة للترميم والإزالة طبقا للقرار السابق.
انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية دون إصابات.. صور
انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية دون إصابات.. صور
انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية دون إصابات.. صور
انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية دون إصابات.. صور
انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية دون إصابات.. صور
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