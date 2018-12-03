ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

حواس يكشف حقيقة 3 أسرار مصرية قديمة.. موت توت ولعنة الفراعنة والزئبق الأحمر ..صور

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:57 م
صدى البلد
علاء المنياوي
ألقي عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس محاضرة، اليوم الإثنين، في معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا عن أسرار الفراعنة.

وتحدث حواس عن الأهرامات المصرية ومقابر العمال وطريقة بناء الهرم وبردية وادي الجرف التي تعد أهم اكتشاف في القرن العشرين؛ وتحدث عن المومياوات الملكية وكيف مات توت عنخ آمون وعن مؤامرة الحريم، وعلاقته بمشاهير العالم وعن آخر الاكتشافات الأثرية وعن الحفائر في وادي الملوك الغربي والبحث عن مقبرة عنخ اسن امون، كما تحدث عن الزئبق الاحمر.

وأضاف أنه لا يوجد ما يعرف بمصطلح لعنة الفراعنة حيث أوضح سر وفاة مكتشفي المقابر الفرعونية وارتباطها بـ ( لعنة الفراعنة)، وهو أن مكتشفي المقابر توافيهم المنية بعد الاكتشاف، بسبب الهواء الفاسد والجراثيم التي تكونت على مدار آلاف السنين في المقابر التي توجد به مومياء، وبالتالي تهاجمهم هذه الجراثيم وتؤدي إلى الموت.

وأكد  ارتباطه بالآثار المصرية وحبه لها منذ رؤيته للتماثيل الأثرية والتعامل معها، موضحا أن الإبداع في العمل لا يعرف كليات قمة، وأشار إلى أن علم الآثار يحتاج إلى دراسة وأبحاث، موضحا أنه تم اكتشاف مايقرب من 30 %حتي الآن من الآثار المصرية.

وأهدي الدكتور خالد فجال عميد المعهد درع المعهد للدكتور "حواس" وأكد أن لقاء اليوم مع الطلبة والأساتذة أضفي علي المعهد نوعا من العراقة خصوصا في حضرة الدكتور حواس.

وأوضحت الدكتورة داليا الجزيري مديرة العلاقات العامة بالمعهد سرعة استجابة الدكتور حواس لإلقاء المحاضرة مؤكدة أنه أيقونة عالمية ويسعي دائما للتواصل مع الطلبة وتحفيزهم.
حواس يكشف حقيقة 3 أسرار مصرية قديمة.. موت توت ولعنة الفراعنة والزئبق الأحمر ..صور
حواس يكشف حقيقة 3 أسرار مصرية قديمة.. موت توت ولعنة الفراعنة والزئبق الأحمر ..صور
حواس يكشف حقيقة 3 أسرار مصرية قديمة.. موت توت ولعنة الفراعنة والزئبق الأحمر ..صور
حواس يكشف حقيقة 3 أسرار مصرية قديمة.. موت توت ولعنة الفراعنة والزئبق الأحمر ..صور
حواس يكشف حقيقة 3 أسرار مصرية قديمة.. موت توت ولعنة الفراعنة والزئبق الأحمر ..صور
loading...

ترشيحاتنا

سلاح ذو حدين.. 3 أسباب تجعلك تتوقف عن تناول الفيتامينات

رسميا .. فرانس فوتبول تكشف عن ترتيب المرشحين للكرة الذهبية

كشف غموض مقتل أم وابنتها بالرصاص فى طريق بلبيس العبور

كاميرا صدى البلد داخل المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018

شعبة الأدوات المنزلية: نتضرر من قرار تحرير سعر الدولار الجمركي

عضو مجلس إدارة الزمالك السابق يفتح النار على سيد عبد الحفيظ وقناة الأهلي

بالأرقام.. محمد صلاح الأفضل فى العالم رغم أنف الإعلام الغربى

معلومات خطيرة عن نيمان بيك قاتل الطفلة السعودية ليان الدخيل.. فيديو

قطر أكبر الضحايا المتضررين من صفقة بوتين وبن سلمان

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث الصحراوي ببني سويف

النجم الساحلي يكشف حقيقة وصول عرض من الأهلي لضم محمد أمين بن عمر

وفاة والد ريس مركب الصيد المنكوبة بالسويس بعد غرق نجله

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الراجل الرومانسي رزق.. شاب يغرى حبيبته بـ 6 خواتم للموافقة على الخطوبة.. صور

نجوم تصميم الأزياء العرب في عرض ضخم بالكويت نهاية ديسمبر .. صور

نجوم العالم في الاسكواش يفتتحون بطولة بلاك بول المفتوحة

خناقة السلايف.. تفاصيل مشاجرة كيت وميجان بالقصر الملكي.. ودوقة كامبريدج تنتصر

للجريئات فقط.. مكياج عيون وحواجب للاحتفال بـ 2019

فيديو

أحمد موسى: شركات الأسلحة ذات الثقل العالمي مشاركة في معرض إيديكس ..فيديو
تامر أمين يوجه رسالة لجمهوره بعد غياب لفترة طويلة ..فيديو
فاطمة عيد تشعل أولى حلقات تامر أمين بـ يا بتاع الورد.. فيديو
أحمد موسى يكشف فوائد معرض إيديكس لمصر .. فيديو
أحمد موسى: أمريكا وفرنسا أكبر دولتين مشاركتين في معرض إيديكس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟