حواس يكشف حقيقة 3 أسرار مصرية قديمة.. موت توت ولعنة الفراعنة والزئبق الأحمر ..صور

ألقي عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس محاضرة، اليوم الإثنين، في معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا عن أسرار الفراعنة.



وتحدث حواس عن الأهرامات المصرية ومقابر العمال وطريقة بناء الهرم وبردية وادي الجرف التي تعد أهم اكتشاف في القرن العشرين؛ وتحدث عن المومياوات الملكية وكيف مات توت عنخ آمون وعن مؤامرة الحريم، وعلاقته بمشاهير العالم وعن آخر الاكتشافات الأثرية وعن الحفائر في وادي الملوك الغربي والبحث عن مقبرة عنخ اسن امون، كما تحدث عن الزئبق الاحمر.



وأضاف أنه لا يوجد ما يعرف بمصطلح لعنة الفراعنة حيث أوضح سر وفاة مكتشفي المقابر الفرعونية وارتباطها بـ ( لعنة الفراعنة)، وهو أن مكتشفي المقابر توافيهم المنية بعد الاكتشاف، بسبب الهواء الفاسد والجراثيم التي تكونت على مدار آلاف السنين في المقابر التي توجد به مومياء، وبالتالي تهاجمهم هذه الجراثيم وتؤدي إلى الموت.



وأكد ارتباطه بالآثار المصرية وحبه لها منذ رؤيته للتماثيل الأثرية والتعامل معها، موضحا أن الإبداع في العمل لا يعرف كليات قمة، وأشار إلى أن علم الآثار يحتاج إلى دراسة وأبحاث، موضحا أنه تم اكتشاف مايقرب من 30 %حتي الآن من الآثار المصرية.



وأهدي الدكتور خالد فجال عميد المعهد درع المعهد للدكتور "حواس" وأكد أن لقاء اليوم مع الطلبة والأساتذة أضفي علي المعهد نوعا من العراقة خصوصا في حضرة الدكتور حواس.



وأوضحت الدكتورة داليا الجزيري مديرة العلاقات العامة بالمعهد سرعة استجابة الدكتور حواس لإلقاء المحاضرة مؤكدة أنه أيقونة عالمية ويسعي دائما للتواصل مع الطلبة وتحفيزهم.