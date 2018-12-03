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تامر أمين يرقص على الهواء فى أول ظهور له على النهار ..فيديو

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:55 م
صدى البلد
البهى عمرو
قام الإعلامى تامر أمين، بالرقص على الطبل البلدى فى أول ظهور له على قناة النهار.

وأستضاف أمين فى أول حلقة له على النهار الفنانة الكبيرة فاطمة عيد.

وظهر أمين خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة النهار، وهو فى حالة من الفرح الشديد.

وأعلنت شبكة قنوات النهار برئاسة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عن تعاقدها مع الإعلامي الكبير تامر أمين، في ضوء الخطة البرامجية الجديدة لتقديم منتج إعلامي متميز.

وأوضحت القناة أن تامر أمين، سيقدم برنامج آخر النهار من يوم الاثنين لـ الخميس من كل أسبوع بينما يقدم الإعلامي الكبير محمود سعد حلقات برنامج آخر النهار (باب الخلق) من الجمعة للأحد.

وسيقدم الإعلامي معتز الدمرداش ، برنامجا جديدا اجتماعيا فنيا يذاع مرة أسبوعيا على شاشة النهار اعتبارا من الدورة الجديدة.
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