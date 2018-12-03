نقيب الفلاحين: الظهير الصحراوي أنسب مكان للملاعب الخماسية وقرار إزالتها صائب

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أنه يرحب بقرار وزارة الزراعة بالقيام بحملات إزالة على الملاعب الخماسية كونه يعد صورة من صور التعدي على الأراضي الزراعية.



وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن التعدي على الأراضي الزراعية ليس شرطا أن يكون عن طريق البناء فقط، ولكن إذا تم إستخدام الأرض لغير غرض الزراعة يعد تعديا، مشيرا إلى أن مصر تفتقر إلى الإكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل مشددا على ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية.



وتابع نقيب عام الفلاحين أنه يجب أن تقام تلك الملاعب في أراضي لا تصلح للزراعة، مؤكدا أن كل المحافظات في مصر لها ظهير صحراوي ومن الممكن أن يتم استغلال تلك الأراضي لهذا الغرض.