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حوادث

جنايات الجيزة تؤيد إخلاء سبيل المدون وائل عباس وترفض استئناف النيابة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:47 م
وائل عباس
وائل عباس
أ ش أ
رفضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل المدون وائل عباس، وأكدت إخلاء سبيله بتدابير احترازية ومعه الباحث وليد الشوبكي، والمونتير مؤمن حسن.

وكانت النيابة العامة قد استأنفت على قرار محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيل وائل عباس، بتدابير احترازية، والذي صدر أول أمس.

وقررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إخلاء سبيل المدون وائل عباس مع اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بعد أن واجه عدة اتهامات وهي نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
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