ضبط رجل وسيدة نصبا على أخرى في 27 مليون جنيه بدعوى توظيفها

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة ورجل لقيامهما بالنصب على أخرى بدعوى توظيف أموالها.



وصل بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من، عبدالراضى م.م ، مقيم بدائرة مركز البلينا بسوهاج" وآخرين بتضررهم من كلٍ من نصرة .هـ.خ ، صاحبة شركة للإستثمار والتسويق العقارى، مطلوب التنفيذ عليها فى قضية "شيك" بالسجن ثلاث سنوات وكفالة 2000 جنيه ) و محيى الدين .ص.م ، مدرس ، (زوج شقيقة الأولى) مقيمان بدائرة مركز البلينا / سوهاج وذلك لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (27,070,000) - سبعة وعشرون مليون وسبعون ألف جنيه- بقصد توظيفها لهم، فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 6 % إلا أنهم لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها .



أكدت تحريات الإدارة صحة الواقعة بالإضافة إلى وجود ضحايا آخرين، لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم .



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأولى وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها ، وعُثر بحوزته على كشوف مدون بها أسماء العديد من المودعين الضحايا وقرين كل إسم المبلغ المالى المستحق له.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

