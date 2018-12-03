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حوادث

ضبط رجل وسيدة نصبا على أخرى في 27 مليون جنيه بدعوى توظيفها

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 09:00 م
أموال - ارشيفيه
أموال - ارشيفيه
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة ورجل لقيامهما بالنصب على أخرى بدعوى توظيف أموالها.

وصل بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من، عبدالراضى م.م ، مقيم بدائرة مركز البلينا بسوهاج" وآخرين بتضررهم من كلٍ من نصرة .هـ.خ ، صاحبة شركة للإستثمار والتسويق العقارى، مطلوب التنفيذ عليها فى قضية "شيك" بالسجن ثلاث سنوات وكفالة 2000 جنيه ) و محيى الدين .ص.م ، مدرس ، (زوج شقيقة الأولى) مقيمان بدائرة مركز البلينا / سوهاج وذلك لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (27,070,000) - سبعة وعشرون مليون وسبعون ألف جنيه- بقصد توظيفها لهم، فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 6 % إلا أنهم لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها .

أكدت تحريات الإدارة صحة الواقعة بالإضافة إلى وجود ضحايا آخرين، لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأولى وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها ، وعُثر بحوزته على كشوف مدون بها أسماء العديد من المودعين الضحايا وقرين كل إسم المبلغ المالى المستحق له.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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