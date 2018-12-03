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أخبار العالم

السياح الروس يفاجئون المسئولين برغبتهم في السفر إلى مصر

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:59 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قسم الخارجي
طرح أحد المواقع الروسية المسئولة عن حجوزات الرحلات السياحية سؤالا وهو: "هل أنت مستعد للسفر إلى مصر عقب فتح الطيران المباشر للمنتجعات المصرية؟".

وأدهشت الإجابات كبار المسئولين فى مجال السياحة، وفق ما نشره موقع "توردوم" الروسى، إذ شارك أكثر من 3 ألف شخص وأكد غالبيتهم أنهم متحمسون للسفر إلى مصر بأى تكلفة كانت.

وأشار أخرون إلى أنهم مستعدون للسفر للمنتجعات المصرية لكن فى حالة ضمان أفضل الأسعار كما اعتادوا دائما من مصر.

وفى هذا الإطار، صرحت لاريسا أخانوفا مديرة العلاقات العامة فى شركة "تيزتور" الروسية، بأنه على الرغم من تأخر قرار استئناف الرحلات لا يزال السائح الروسى يأمل بالعودة قريبا لشواطئ البحر الأحمر المصرية، حتى أن بعضهم قرروا تحمل مشقة السفر لشرم الشيخ والغردقة عن طريق القاهرة فقط للاستجمام هناك خلال فصل الشتاء.
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