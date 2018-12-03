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رياضة

شاهد.. تعليق إبراهيم سعيد على تعاقد بيراميدز مع عمرو مرعي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:53 م
صدى البلد
محمد بدران
أبدى إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، إعجابه بعمرو مرعى مهاجم النجم الساحلي التونسي.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "‏كنت أتوقع انضمام اللاعب عمرو مرعي للأهلي أو الزمالك لنقص المهاجمين في صفوفهما؛ لأنهم دون المستوى لاعب مجتهد ويستغل إمكانياته بشكل مميز من خلال تحركاته وجهوده في الملعب، وسيكون إضافة قوية لنادي بيراميدز".

نجح مسئولو نادى بيراميدز اف سى فى التعاقد مع عمرو مرعى مهاجم النجم الساحلي التونسى بداية من شهر يناير المقبل.

وحسم مسئولو بيراميدز الصفقة بعد توقيع عمرو مرعى للنادى بشكل رسمى والحصول على موافقة ناديه، ليكون أول صفقات الشتاء لبيراميدز بعدما حظى اللاعب بموافقة الجهاز الفنى للفريق ولجنة الكرة.
شاهد.. تعليق إبراهيم سعيد على تعاقد بيراميدز مع عمرو مرعي
شاهد.. تعليق إبراهيم سعيد على تعاقد بيراميدز مع عمرو مرعي
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