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شعبة الأدوات المنزلية: نتضرر من قرار تحرير سعر الدولار الجمركي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:40 م
صدى البلد
حمزة شعيب
عقب أشرف هلال، رئيس شعبة المواد المنزلية بالغرفة التجارية، على قرار رفع سعر الدولار الجمركي عن السلع الترفيهية والذي أصدرته وزارة المالية قبل يومين، متسائلًا: «هل الأدوات المنزلية تدخل ضمن السلع الترفيهية مثلما أطلقت عليها الوزارة؟».

وأضاف "هلال" في حواره لبرنامج «اليوم»، والمذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن أطقم السفرة وتقديم الطعام والشراب، لا تعد من السلع الترفيهية لكونها لازمة لكل المنازل، والصناعة المحلية منها لا تنتج 90% من احتياج السوق المصري.

وأشار إلى أن مصر بها ما بين 15 إلى 20 مصنع زجاج ينتجون سلع محددة، ومصانع البورسلين لا تنتج سوى ما بين 20 إلى 25% من احتياج السوق، موضحًا أن هناك طفرة صناعية في كل الأجهزة الكهربائية لأن حجم التصدير فيها لا يتجاوز 5%، أما الأدوات المنزلية لا تعد سلع ترفيهية.

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجمعة الماضية، رفع سعر الدولار الجمركي للسلع الترفيهية ليساوي سعر البنك المركزي.

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