ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عبد الحميد: إيديكس 2018 لا يقل عن المعارض العالمية التي تنظمها الدول الكبرى

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:46 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إنه من المعروف أن البلدان الكبرى مثل روسيا وألمانيا والولايات المتحدة تدخل في قائمة الدول القادرة علي تنظيم معارض عسكرية على مستوى رفيع، تعرض فيها جميع التقنيات العسكرية.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن مصر استطاعت أن تنظم معرضًا لا يقل جودة ولا يقل درجة عن تلك المعارض العالمية التي تنظمها الدول الكبرى، معقبًا: «مصر دخلت ضمن قائمة الدول التي تستطيع بجدارة أن تنظم المعارض العسكرية العالمية».

وأشار إلى أن هذا التطور الذي تشهده مصر جاء نتيجة للاستقرار والثبات والثقة الكبيرة التي يشعر بها كل طرف شارك في معرض إيديكس 2018، لافتًا إلى أن هذا المعرض يعد من أهم المعارض على المستوى الإقليمي والدولي والأول في القارة الإفريقية.

loading...

ترشيحاتنا

بعد استبعاد سيراليون.. تأهل 15 منتخبا إلى الأمم الأفريقية رسميا

أستاذ بترول يكشف الأسباب الخفية وراء انسحاب قطر من منظمة أوبك ..فيديو

تقارير: محمد صلاح لن يحضر حفل الكرة الذهبية

متحدث النواب لـ صدى البلد: البرلمان الحالي الأفضل على مدار التاريخ.. وتوجد محاولات لإجهاض تعديل الدستور باختزاله في مدة الرئيس..وبعض الوزراء ليسوا على مستوى المرحلة..صور

المصري البورسعيدى يكشف حقيقة وفاة مدحت فقوسة

حسين الشحات يسجل فى فوز العين على قاهر الأهلي بثلاثية.. فيديو

بالأرقام.. محمد صلاح الأفضل فى العالم رغم أنف الإعلام الغربى

شعبة الأدوات المنزلية: نتضرر من قرار تحرير سعر الدولار الجمركي

خناقة السلايف.. تفاصيل مشاجرة كيت وميجان بالقصر الملكي.. ودوقة كامبريدج تنتصر

سلاح ذو حدين.. 3 أسباب تجعلك تتوقف عن تناول الفيتامينات

رسميا.. خالد الغندور يعلن انتهاء تعاقده مع قناة بيراميدز

قطر أكبر الضحايا المتضررين من صفقة بوتين وبن سلمان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الراجل الرومانسي رزق.. شاب يغرى حبيبته بـ 6 خواتم للموافقة على الخطوبة.. صور

نجوم تصميم الأزياء العرب في عرض ضخم بالكويت نهاية ديسمبر .. صور

نجوم العالم في الاسكواش يفتتحون بطولة بلاك بول المفتوحة

خناقة السلايف.. تفاصيل مشاجرة كيت وميجان بالقصر الملكي.. ودوقة كامبريدج تنتصر

للجريئات فقط.. مكياج عيون وحواجب للاحتفال بـ 2019

فيديو

أحمد موسى: شركات الأسلحة ذات الثقل العالمي مشاركة في معرض إيديكس ..فيديو
تامر أمين يوجه رسالة لجمهوره بعد غياب لفترة طويلة ..فيديو
فاطمة عيد تشعل أولى حلقات تامر أمين بـ يا بتاع الورد.. فيديو
أحمد موسى يكشف فوائد معرض إيديكس لمصر .. فيديو
أحمد موسى: أمريكا وفرنسا أكبر دولتين مشاركتين في معرض إيديكس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟