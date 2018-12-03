عبد الحميد: إيديكس 2018 لا يقل عن المعارض العالمية التي تنظمها الدول الكبرى

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إنه من المعروف أن البلدان الكبرى مثل روسيا وألمانيا والولايات المتحدة تدخل في قائمة الدول القادرة علي تنظيم معارض عسكرية على مستوى رفيع، تعرض فيها جميع التقنيات العسكرية.





وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن مصر استطاعت أن تنظم معرضًا لا يقل جودة ولا يقل درجة عن تلك المعارض العالمية التي تنظمها الدول الكبرى، معقبًا: «مصر دخلت ضمن قائمة الدول التي تستطيع بجدارة أن تنظم المعارض العسكرية العالمية».





وأشار إلى أن هذا التطور الذي تشهده مصر جاء نتيجة للاستقرار والثبات والثقة الكبيرة التي يشعر بها كل طرف شارك في معرض إيديكس 2018، لافتًا إلى أن هذا المعرض يعد من أهم المعارض على المستوى الإقليمي والدولي والأول في القارة الإفريقية.