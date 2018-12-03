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مرأة

إذا ظهرت عليك هذه العلامات فأسنانك بخطر

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:31 م
صدى البلد
ريهام قدري
أكد الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، أن تبيض الأسنان يستهدف الطبقة الخارجية للأسنان وهي تُسمى مينا الأسنان، والذي يختلف لونها من شخص إلى آخر نتيجة العوامل الوراثية في الأساس، كما توجد عدة عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على بياض الأسنان.

قال سمير إن من ضمن العوامل التى تعمل على تغيير لون الأسنان الإكثار من المشروبات التي تساعد على تصبغ الأسنان مثل الشاي والقهوة وعدم الاعتناء بالأسنان العناية السليمة التي تؤدي إلى تكون الجير والبلاك والترسبات الأخرى.

وأوضح سمير أن هناك بعض الأمراض التي تؤثر على طبقة المينا بالإضافة إلى تدخين السجائر وترقق طبقة مينا الأسنان بسبب الشيخوخة وتعاطي المضادات الحيوية والإفراط في استخدام معجون الأسنان الذي يحتوي على مادة الفلوريد خاصة إذا بدأت هذه العادة منذ الطفولة.

أشار الدكتور سمير إلى أن تناول طعام غير صحي يؤثر على صحة الأسنان بشكل مباشر ويتضمن تناول الكثير من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على الكثير من الأحماض، بما في ذلك المشروبات الغازية والصودا وبعض الفواكه في بعض الأحيان والحلوى بالإضافة إلى بعض المكملات الغذائية التي يمكن أن تفاقم من ترقق طبقة المينا بسبب الأحماض التي تحتوي عليها.
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