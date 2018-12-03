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خبير: تحرير الدولار الجمركي سيخفض أسعار السيارات..فيديو

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:56 م
صدى البلد
حمزة شعيب
أكد محمد شتا خبير السيارات، أن أسعار السيارات لن تزيد سوى بمعدل 1.50%، نافيًا زيادة أسعار السيارات بنسبة 15% بعد قرار تحرير الدولار الجمركى.

وأضاف "شتا" فى حواره لبرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية"dmc"، أن سوق السيارات يشهد حالة من الركود الشديد، مؤكدا أن الدولار الجمركي لن يؤثر على سعر السيارات لأن التاجر يقوم باستيرادها بسعر الدولار العادى.

وأشار إلى أن أسعار السيارات ستنخفض بداية من يناير المقبل، موضحا أن تحرير سعدر الدولار الجمركى لن يؤثر على أسعار السيارات.
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