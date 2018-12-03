نصائح لمحاربة التجاعيد بعد سن الـ 30 يقدمها هاني الناظر



1- تناول أغذية معينة بصفة مستمرة، ومنها الطماطم والموالح مثل البرتقال واليوسفي والليمون وغيرها لاحتوائها على فيتامين C، والذي يلعب دور هام في مقاومة التجاعيد والحفاظ على لون البشرة وحيويتها.



2- تناول الجرجير والسبانخ لاحتوائها على الحديد وفيتامين E والذي يتوافر أيضا في سمك السردين والماكريل والذي يحتوي أيضا على أوميجا ٣، مما يساعد علي احتفاظ الجلد رطبا وحيويا وبعيدا عن التجاعيد.



3- الحرص على تناول الخضراوات الهامة لمقاومة تأثير أشعة الشمس على الجلد، مثل: نبات الجزر لاحتوائه على فيتامين A، وهو واحد من أهم مضادات الأكسدة والذي يحافظ ايضا على الجلد من العديد من الأمراض.



4- ومن ناحية أخرى أوضح الناظر انه أظهرت الأبحاث أن تناول قطع من الشوكولاتة الداكنة يساعد على تنشيط الدورة الدموية، وزيادة تدفق الدم للجلد، وبالتالي وصول كل المعادن والفيتامينات اللازمة لحيويته وبقاءه نضرة، ورطبة.



ونوه الناظر أنه يجب في هذه الفترة تناول أطعمة صحية تقودنا إلى بشرة شابة وصحية، وذلك بشكل مستمر، ولا ننسى شرب الماء بشكل كستكر وبكميات كبيرة.

قال الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث الأسبق واستشاري الأمراض الجلدية، إنه مع نهاية سن الثلاثينات وبداية الأربعينات في عمر الإنسان تبدأ علامات تقدم العمر في الظهور على الجلد خاصة بشرة الوجه.وأضاف الناظر في تصريحات نشرها عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن أهم هذه العلامات تكون التجاعيد، وجفاف الجلد، والبقع السمراء، والتي تظهر نتيجة قلة الدهون ومادة الكولاچين، والتي تحدث بسبب كثرة التعرض لأشعة الشمس.وتابع الناظر أنه لكي نستطيع مواجهة تلك المشكلة بطريقة علمية وآمنة بعيدا عن الأدوية والكيماويات علينا الحرص علي بعض العادات البسيطة، وأهمها: